Un homme placé en détention à Béziers pour en avoir grièvement blessé un autre avec des lames de rasoir

La rixe avait éclaté pour un motif futile. Mais les conséquences se sont avérées lourdes pour la victime.

Dans la nuit du 21 au 22 août, place du jeune de Paume à Montblanc, une dispute éclate entre deux hommes, respectivement âgés de 26 et 36 ans.

Le plus jeune agresse le plus âgé et lui porte plusieurs coups à l'aide d'une arme artisanale fabriquée avec un manche de brosse à dents et des lames de rasoirs.

Puis il est mis en fuite par le frère de sa victime et quitte les lieux en scooter.

La victime, père de deux enfants, souffre de nombreuses blessures. Il a eu les tendons et les nerfs d'une main sectionnés ainsi que plusieurs plaies à la tête, à la gorge, au menton et à une oreille.

Il devrait souffrir de séquelles fonctionnelles selon le médecin légiste qui l'a examiné.

Son agresseur, déjà condamné à plusieurs reprises, a été interpellé jeudi à son domicile par les gendarmes de la compagnie de Pézenas, après avoir tenté de prendre la fuite par les toits.

Il a été présenté au parquet de Béziers ce vendredi et placé aussitôt en détention dans l'attente de son procès en comparution immédiate prévu lundi 31 août à 14h devant le tribunal correctionnel de Béziers.