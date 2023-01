Un homme placé en détention provisoire après l'agression d'une joggeuse à Reims

Cela s'est passé en plein après-midi. La victime faisait de la marche active le long du canal quand elle a croisé un individu, porteur d'une djellaba, précise le procureur de la République dans un communiqué. Deux témoins ont vu l'homme, qui tenait un couteau, agresser la femme à l'arme blanche tout en proférant des mots dans une langue étrangère. Atteinte d'un coup de couteau au larynx, la victime a pu être secourue par l'une des témoins, une infirmière. De l'avis des médecins, elle a eu beaucoup de chance.

L'agresseur présumé placé en détention

Rapidement interpellé par des policiers en patrouille, l'homme a été placé en garde à vue. Il n'a jamais été condamné, n'est pas fiché S. Lors de son interrogatoire, il a dit souffrir de maux de tête et ne se souvenir de rien. Pour autant, l'examen psychiatrique ne met en évidence aucune déficience, précise le communiqué du parquet.

L'homme a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire au regard, notamment, du trouble à l'ordre public et du risque de réitération. Sans attache ni travail, il n'offrait, pour la justice, aucune garantie de représentation. Né en 1999 en Afghanistan, il est arrivé en France il y a trois ans et détient un récépissé de demande de titre de séjour valable jusque fin janvier 2023.