Un homme placé en garde à vue après la découverte de tags injurieux au lycée Magendie de Bordeaux

Après la découverte de tags injurieux et antisémites à l'encontre d'une professeure, ce vendredi sur un mur du lycée François Magendie à Bordeaux, un homme a été placé en garde à vue ce samedi. Il s'est présenté de lui-même à la police, et serait à l'origine de ces inscriptions. L'enquête devra déterminer son rôle précis dans cette affaire. Vendredi, les cours avaient été suspendus à cause de cette découverte. Et le corps enseignant avait manifesté son soutien à l'enseignante visée par les tags.

