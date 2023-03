Un homme placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour meurtre de Valentin, originaire de Brive

Un homme de 24 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour "homicide volontaire" après la découverte d'u n corps sans vie ce samedi dans un appartement du XVIe arrondissement de Paris . Il s'agit de celui de Valentin, un étudiant de 21 ans, originaire de Brive, en Corrèze.

Pas de traces d'effractions

Cela faisait depuis jeudi que personne n'avait plus de nouvelles de cet étudiant en histoire à Paris 8, et qu'il ne répondait plus aux appels téléphoniques. Selon les premiers éléments de l'enquête, Valentin aurait été poignardé. Des traces de sang ont été constatées partout dans l'appartement. La porte d'entrée ne présentait aucune trace d'effraction. Une enquête est ouverte pour "homicide volontaire", mené par la Brigade criminelle et confiée par le parquet de Paris.

Hommage sur les réseaux sociaux

Depuis la découverte du corps, de vives réactions se multiplient sur les réseaux sociaux, notamment celle du maire de Brive. "La disparition de Valentin Francy est une épreuve tragique qui touche toute une famille mais aussi toute une ville" a posté Frédéric Soulier.

Les obsèques auront lieu le mercredi 15 mars à Brive.