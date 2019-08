Un homme poignardé dans un bar de Villerupt

L'auteur présumé des faits a été interpellé et placé en garde à vue - Photo d'illustration

Il serait dans un état grave mais stable, selon le parquet de Briey. Un homme de 35 ans a été poignardé jeudi soir, à la suite d'une dispute, à la terrasse d'un bar de Villerupt, dans le Pays haut. Impossible à l'heure qu'il est de savoir ce qui a déclenché la bagarre. On ne sait pas non plus si les deux hommes se connaissaient. L'agresseur présumé, un quinquagénaire, a été placé en garde à vue. La victime, elle, a été hospitalisée à Metz.