Un homme poignardé de douze coups de couteau à Hayange

Un homme a été grièvement blessé ce mardi après-midi à Hayange. La victime est un salarié de la ville d'Hayange, âgé de 30 ans. Il a reçu douze coups de couteau dans le dos. L'agression a été d'une rare violence.

Le jeune homme venait de rentrer chez lui, dans son pavillon de St-Nicolas-en-Forêt, sur les hauteurs de la commune. Une maison qu'il vient d'acheter, et qu'il est en train de rénover. Soudain, deux hommes cagoulés surgissent derrière lui et lui assènent douze coups de couteau, avant de prendre la fuite. La victime perd beaucoup de sang. C'est un voisin qui lui prodigue les premiers secours, avant d'appeler les pompiers et la police.

En conflit depuis deux ans

Très rapidement, trois personnes ont été interpellées par la police. Elles appartiennent à la communauté des gens du voyage, selon le maire d'Hayange Fabien Engelmann, par ailleurs ami proche de la victime. Les suspects en garde à vue sont les deux agresseurs présumés, ainsi que l'ancienne compagne du jeune homme.

Cela fait deux ans que l'ex-couple se déchire la garde de leur enfant. La victime avait subi des menaces de mort, et avait déposé plusieurs plaintes et mains courantes.

Le jeune homme a été placé en réanimation ce mardi soir à l'hôpital de Mercy, mais son état est stable, selon les dernières infos dont nous disposons.