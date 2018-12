Un homme poignardé devant une discothèque à Montpellier

Montpellier, France

Un jeune homme de vingt ans a été poignardé devant la boîte de nuit Le Jungle dans le quartier des Près d'Arènes à Montpellier (Hérault). Le Jungle est un after, un établissement qui ouvre à six heures du matin. La victime a reçu cinq coups de couteau dans le thorax sur le parking, avenue de Palavas en début de matinée. L'agresseur a pris la fuite avant l'arrivée des médecins et des sapeurs-pompiers de la Paillade et de Montaubérou. La police est sur place pour élucider les circonstances de cette agression.