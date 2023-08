Un homme porté disparu à Brantôme, les gendarmes mobilisés avec des drones

Un homme âgé est porté disparu à Brantôme en Périgord Vert. Il a quitté son domicile à pied au lieu dit Bost Sempey ce mercredi 9 août en fin d'après-midi. Cet homme de 84 ans qui fait "plus jeune que son âge", précise son fils, portait, au moment de sa disparition, un jogging gris, une chemise à carreaux rouges et un pull-over noir. Il mesure 1,85 m et il a une corpulence svelte. Cet homme qui est désorienté a les cheveux courts gris. C'est un bon marcheur.

Voici la chemise portée au moment de sa disparition. - Famille

Un maitre-chien attendu samedi

Sa famille a prévenu les gendarmes qui ont entamé les recherches dès le mercredi soir. Une quinzaine de militaires ont fouillé les alentours. Un hélicoptère et des drones ont également survolé la zone. Un gendarme avec un chien pisteur s'est rendu sur place et il devrait revenir ce samedi.

La difficulté aujourd'hui, explique son fils qui reçoit des appels de personnes volontaires pour organiser une battue, c'est de savoir dans quelle direction chercher ? Les derniers témoins l'ont vu à l'embranchement entre la Gonterie et Saint-Julien-de-Bourdeilles, deux zones très boisées.