Un homme porté disparu à Plourivo, un appel à témoins est lancé par les gendarmes

Un appel à témoins est lancé dans les Côtes d'Armor. Gheorghe Ciocoiu, 35 ans, habitant de Plourivo a disparu dimanche. Ce Roumain ne parle pas le français.

Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt bleu et noir, un short noir et des tongs. La gendarmerie de Paimpol est chargée de l'enquête. Elle lance un appel à témoins, et demande à toute personne pouvant orienter les recherches de la contacter. Elle est joignable au 02.96.20.80.17.