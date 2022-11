Un homme porté disparu après une chute dans le Drac ce lundi

Vers 10 heures et demi, ce lundi 14 novembre 2022, un homme est tombé dans le Drac, entre Claix et Pont-de-Claix (Isère). Ce sont des témoins qui ont alerté les secours. Les pompiers ont déployé de gros moyens avec deux équipes de plongeurs, ainsi que des sauveteurs aquatiques.

Après trois heures de recherches, les pompiers ont arrêté les opérations, compliquées par la force du courant.

C'est maintenant la gendarmerie qui est en charge de l'affaire. Les recherches n'ont pas repris ce lundi après-midi, toujours à cause de la force du courant du Drac et de la nuit vite tombée. Les gendarmes étudient maintenant le terrain et les possibilités d'intervention de leurs plongeurs.

En parallèle, ils cherchent toujours à identifier la victime, dont la chute a seulement été signalée par des riverains. Ces derniers seront interrogés et les enquêteurs cherchent de possibles effets personnels de la victime à proximité du lieu de sa chute.