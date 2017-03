Un homme porté disparu au large de Biscarrosse

Un homme de 25 ans, pratiquant le bodyboard, a disparu ce jeudi matin à Biscarrosse (Landes), emporté par un courant de baïne. Des recherches sont en cours.

Des recherches sont en cours à Biscarrosse (Landes) ce jeudi midi pour tenter de retrouver un homme de 25 ans, porté disparu après avoir été emporté dans l'océan par un courant de baïne. Un ami à lui, emporté lui aussi, a pu regagner le rivage et a donné l'alerte, vers 10h.

La planche retrouvée

Les pompiers et les gendarmes, sur place, ont retrouvé la planche de l'homme porté disparu, sur la plage nord de Biscarrosse, mais lui reste toujours introuvable. Il porte une combinaison intégrale noire et des palmes noire et verte. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter la gendarmerie.