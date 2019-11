Sarthe : un homme porté disparu à Maigné

Jérôme Jallet n'a plus donné de nouvelle depuis le dimanche 17 novembre

Maigné, France

La gendarmerie de la Sarthe lance un appel à témoin après la "disparition inquiétante" d'un homme à Maigné (commune située au Sud Ouest du Mans). Jérôme Jallet, 36 ans, est introuvable depuis le dimanche 17 novembre 2019, date à laquelle il a quitté son domicile. Depuis cette date, ce Sarthois "n’a plus donné signe de vie ni cherché à contacter ses proches. Il est parti sans son véhicule et sans aucun document d’identité sur lui", indique les gendarmes.

Les enquêteurs précisent que cet homme "mesure 1.63 mètre et est de corpulence athlétique. Il a les cheveux courts et noirs, coiffés en arrière. Sa tenue vestimentaire est ignorée et il présenterait des blessures récentes sur l'avant-bras droit". Si vous pensez pouvoir aider les gendarmes, il faut appeler la Brigade de Gendarmerie de Noyen-sur-Sarthe au 02.43.95.70.17 ou composer le « 17 ». Les gendarmes de la compagnie de La Flèche sont chargé des recherches.