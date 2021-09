Un homme poursuivi par la police, repêché dans le Clain à Poitiers, après une chute du Pont-Neuf

Ce jeudi 9 septembre à Poitiers, un homme est tombé dans le Clain, à hauteur du Pont Neuf, vers 5 heures et demi. Il a été retrouvé sur une berge par les pompiers et transporté vers le CHU.

On ne connait pas encore tous les détails de cette intervention, mais les pompiers ont été appelés ce jeudi 9 septembre au petit matin pour secourir un homme tombé dans le Clain, vers 5 heures et demi ce matin. Une chute de dix mètres de haut, alors qu'il était poursuivi par la police nationale. C'est le GRIMP (le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux des pompiers) qui est intervenu avec une tour lumineuse pour éclairer la rivière. Une enquête est ouverte.