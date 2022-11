Cyclistes renversés à Sadirac : enquête ouverte pour "tentative d'homicide volontaire" contre l'automobiliste

"L’homme est parti de chez lui en voulant tuer des gens", explique ce lundi dans Sud Ouest le parquet de Bordeaux, confirmé par France Bleu Gironde. Une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire va être ouverte à l'encontre d'un homme de 38 ans, originaire de Sainte-Foy-la-Grande. Samedi, dans l'après-midi au volant de sa voiture, il a renversé un groupe de 12 cyclistes, à Sadirac, dans le Créonnais. Quatre d'entre eux ont été blessés, dont deux grièvement, évacués au CHU de Bordeaux et à la clinique des Quatre-Pavillons. Il avait été arrêté et placé en garde à vue dans l'après-midi et doit donc être présenté à la justice ce lundi. Sa garde à vue est toujours en cours, dans l'attente de l'expert-psychiatre.

ⓘ Publicité

"Ils n’ont pas pu anticiper, la voiture les a pris par-derrière. Ils n’ont rien vu venir", explique dans Sud Ouest le président de l’Artigues Vélo club, Dominique Paris.