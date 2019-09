Un homme qui a failli se noyer retrouve son sauveur grâce à France Bleu Breizh Izel

C'est une histoire qui se termine bien. Un habitant de Landerneau qui a failli se noyer à Cléder sur la plage de Kerfissien samedi dernier a lancé un appel sur France Bleu Breizh Izel. Reconnaissant d'avoir été secouru, Christophe Charon, sorti de l'eau par une jeune femme qu'il avait déjà remerciée, recherchait son deuxième sauveur... Son appel a été entendu.

Samedi, Johann Breton et sa compagne Blandine, se promènent sur la plage de Kerfissien lorsqu'ils voient un homme en difficulté. Le trentenaire n'hésite pas une seconde et fonce le rejoindre, une autre jeune femme prénommée Juliette part à la nage avec lui pendant que Blandine, appelle les pompiers. Un moment de courage, salué par le sauvetage de Christophe Charon, 55 ans.

"Fallait le chercher du coup j'y suis allé et voilà. Dans ces cas là on se pose pas la question : on y va." - Yohann Breton.