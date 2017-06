Aide au départ vers la Syrie : l'homme qui habitait à Mérignac mis en examen et écroué

Saber Lahmar a été mis en examen pour association de malfaiteur terroriste et placé en détention provisoire hier soir vendredi. Cet habitant de Mérignac est soupçonné d’avoir organisé des départs vers l’Irak et la Syrie.

Saber Lahmar est accusé d'avoir fourni une aide logistique et financière pour des départ vers la zone irako-syrienne. Il vivait à Mérignac depuis 2009. Il s’y est installé après avoir passé 8 ans derrière les barreaux de la prison de Guantanamo, accusé d’avoir fomenté un attentat contre l’ambassade des Etats-Unis à Sarajevo.

Cet Algérien de 48 ans avait été interpellé dans le cadre de l’opération antiterroriste menée lundi et mardi en région bordelaise (Mérignac, Floirac et Bordeaux), dans le Lot-et-Garonne et à Paris.

Six autres personnes ont été interpellées dans le cadre de cette opération. Parmi elles, un homme de 30 ans interpellé à Bordeaux et soupçonné d'avoir aidé Saber Lahmar a été présenté à la justice hier soir vendredi. Le parquet a requis sa mise en examen pour association de malfaiteur terroriste et son placement sous contrôle judiciaire. Une femme a été mise en cause pour consultation habituelle de sites jihadistes. Les trois autres personnes ont été remises en liberté.