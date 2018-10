Les policiers l'avaient baptisé le "serial rayeur" tant il y avait de plaintes d'automobilistes suite à des rayures profondes sur les véhicules en stationnement. L'homme âgé de 53 ans a été interpellé jeudi et placé en hôpital psychiatrique.

Privas, France

Ce sont des dégradations qui pourrissaient la vie des automobilistes dans Privas. Les voitures en stationnement étaient régulièrement victimes de rayures très profondes et très longues, en général des rayures qui couraient sur tout un côté. Les premières plaintes arrivent au commissariat en juillet, plus rien en août et les plaintes s'accumulent à nouveau à partir de septembre. Cent plaintes ont été comptabilisées à ce jour.

Cent plaintes enregistrées

La façon de faire étant toujours la même, les policiers ont rapidement la conviction qu'il s'agit d'un "serial rayeur". Hypothèse confirmée grâce à l'exploitation des caméras de vidéosurveillance de la ville avec la collaboration avec la police municipale. L'homme au hasard de sa marche raye les véhicules garés au bord du trottoir.

Il dit qu'il ne pouvait pas s'en empêcher

Jeudi, il a été interpellé à son domicile près de Privas. Il s'agit d'un homme de 53 ans, fragile psychologiquement. Il était inconnu des services de police. Confus, il a reconnu les faits mais sans réelle explication. Il "ne pouvait pas s'en empêcher". Il rayait les voitures avec des petits clous qu'ils avaient dans son propre véhicule. Le quinquagénaire a été placé en hôpital psychiatrique.