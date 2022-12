Un homme qui résidait illégalement en France sous six noms différents arrêté en Dordogne

Un Géorgien en situation irrégulière a été arrêté pour des dégradations et violations de domicile, dans la nuit de mercredi à jeudi à Périgueux. Les policiers se sont rendus compte qu'il utilisait pas moins de six alias, et était sous le coup de deux interdictions de territoire français.