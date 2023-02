Un homme, qui rôdait d'une manière suspecte près d'une école, est recherché à Mayenne

C'est un homme d'une trentaine d'années qui a été signalé par la directrice de l'école Pierre et Marie Curie de Mayenne. Une description très précise a été faite dans un message interne envoyé aux parents d'élèves de l'établissement. Cet individu aurait demandé des actes sexuels à des enfants qui étaient seuls dans des rues de la ville. "Je préfère vous prévenir notamment pour les enfants qui rentrent seuls" écrit la directrice dans son message.

Le maire Jean-Pierre Le Scornet a été mis au courant ce jeudi, il est en relation avec la procureure de la République de Laval et la préfète de la Mayenne, qui suivent de près cette affaire. Mais il ne faut pas tomber dans la psychose, certains messages ont tourné sur les réseaux sociaux mentionnant que cet homme avait été vu aussi à Laval et à L'Huisserie. Ce n'est pas le cas précisent la police et la gendarmerie. Une enquête, confiée à la brigade de gendarmerie de Mayenne, est en cours et les recherches se poursuivent pour tenter de mettre la main sur le rôdeur.