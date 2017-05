Un homme radicalisé interpellé devant la base militaire d'Evreux en possession d'armes

Un ancien militaire de 34 ans, originaire de Rouen et fiché S pour radicalisation depuis 2014, a été interpellé tôt ce vendredi matin après avoir tenté de pénétrer sur la base militaire d'Evreux en possession d'armes.

Un homme fiché S pour radicalisation a été interpellé tôt ce vendredi matin aux abord de la base militaire d'Evreux (Eure) après avoir tenté de pénétrer dans la base en escaladant la double enceinte. Les gendarmes de l'Eure l'ont interpellé alors qu'il regagnait sa voiture repérée quelques heures plus tôt.

Des armes près de la base militaire

Cet ancien militaire de 34 ans a longtemps vécu et travaillé à Rouen. Il est toujours domicilié en Seine-Maritime. Fiché S depuis 2014 pour radicalisation, il est surveillé pour son profil psychologique particulièrement instable. Les gendarmes de l'Eure ont retrouvé un Coran et des munitions dans sa voiture et des armes à proximité du lieu de l'interpellation : un fusil à pompe, deux revolvers à poudre et des munitions. Le parquet antiterroriste de Paris et la sous-direction antiterroriste de Rennes ont été saisis.