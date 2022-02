Un homme recherché à Avranches après avoir crié "Allah akbar" dans la basilique

Un homme a pris la fuite ce dimanche 20 février après avoir crié "Allah akbar" à l'entrée de la basilique Saint-Gervais d'Avranches, dans le Sud-Manche. Les faits se sont passés vers 10h50. L'homme âgé entre 25 et 30 ans n'était pas armé et il n'y a pas eu "d'effet de panique" dans l'édifice, où entre 200 et 300 personnes célébraient la messe dominicale. Une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés pour le retrouver dans un périmètre autour de la commune. Ils n'étaient plus qu'une dizaine en fin de journée, sans succès à 18h00, précise la gendarmerie.

Une enquête ouverte par le Parquet de Coutances

L'individu serait de type "caucasien". Des témoins ont fourni aux forces de l'ordre quelques détails sur sa tenue vestimentaire. "Tout le monde est resté calme. _On prend de l'intérêt pour ce genre d'événement avec le contexte actuel et le procès sur l'assassinat du Père Hamel_, qui a lieu en ce moment à Paris", explique Guy Regnault, le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Avranches.

Par sécurité, les églises ont été fermées pour la journée. Une enquête judiciaire a été ouverte par le Parquet de Coutances.