Un homme recherché à Bollène, suspecté d'avoir décapité son grand-père

D'importants moyens de recherche sont déployés à Bollène (Vaucluse) ce mercredi, dans le nord du département et dans le sud de la Drôme. Les gendarmes recherchent l'homme qui a décapité un grand-père dans une maison d'un lotissement. À ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée.

À Bollène, le corps d'un homme âgé a été découvert dans une maison. La victime a vraisemblablement été agressée par son petit-fils. L'agresseur est en fuite. Il est activement recherché. Le grand-père a été très violement frappé et décapité. Les gendarmes ont publié le portrait du suspect recherché et mettent en garde : l'agresseur est potentiellement dangereux et armé, il ne faut pas tenter de l'interpeller mais prévenir les gendarmes.

Du sang partout

Le procureur de la République de Carpentras a indiqué qu'il y avait "du sang partout" dans la maison du lotissement calme de Bollène du quartier du Barry où le corps a été découvert. L'homme aurait été très violemment frappé par son propre petit-fils. Le corps du grand-père portait des blessures extrêmement profondes à la poitrine et au ventre. Ces blessures témoignent d'une véritable "hargne et d'un acharnement", a précisé le procureur de Carpentras.

Importants moyens de recherche

L'auteur présumé des coups a pris la fuite. C'est un homme d'une trentaine d'années qui souffre de troubles psychiatriques. Les gendarmes mettent en garde : cet homme est potentiellement dangereux et armé, il ne faut pas tenter de l'interpeller mais prévenir les forces de l'ordre. D'importants moyens de recherche sont déployés ce mercredi soir par les gendarmes autour de Bollène, un hélicoptère survole le nord du Vaucluse et le sud de la Drôme, notamment autour de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Le procureur indique "qu'aucun élément ne permet d'envisager à ce stade de l'enquête une piste terroriste".