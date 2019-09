Un homme recherché depuis mercredi a été retrouvé mort en Haute-Savoie

Le Praz de Lys, Taninges, France

Un homme de 82 ans a été retrouvé mort ce jeudi matin vers 11h au Praz-de-Lys, au dessus de Taninges. Il était parti cueillir des champignons mercredi, et depuis plus de nouvelle. Ne le voyant pas revenir sa famille a entrepris des recherches avant de prévenir la gendarmerie dans la soirée. De gros moyens ont été mobilisés entre 20h et 2h du matin (une cinquantaine de gendarmes et de pompiers), mais en vain. Les recherches ont repris ce matin à 8h, et le corps de l'octogénaire a été retrouvé en fin de matinée.