Un homme recherché par la police après avoir poignardé un père de famille au Revest

La Police est toujours à la recherche ce vendredi d'un homme de 30 ans depuis ce jeudi soir après que celui ci a poignardé à quatre reprises un père de famille, lui aussi âgé de 30 ans, à son domicile du Revest, en présence de sa compagne. La victime a été transportée dans un état grave à l'hôpital Sainte Anne de Toulon. Ces jours ne sont désormais plus en danger. Une enquête a été ouverte, et confiée à la Sûreté départementale du Var. Après avoir tenté de tuer le père de famille, le mis en cause, un homme déjà connu des services de police, a pris la fuite en proférant des menaces de mort, mais en laissant des indices.

Ses papiers en effet sont tombés pendant qu'il frappait de 4 coups de couteau dans le dos le père de famille. Des papiers qui renseignent donc sur son identité, confirmant ainsi les propos de la femme de la victime qui désignait son ex compagnon. Un homme qui sort tout juste de prison après avoir purgé une peine pour une affaire de violences.

Les motivations de ce geste restent pour l'instant encore floues mais selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un différent lié à la garde de l'enfant qu'a eu l'individu avec son ex. Quoiqu'il en soit, un ex qui semblait déterminer à régler ses comptes. Il a en effet pénétré dans le domicile en l'absence du couple en poussant une baie coulissante. Il était à priori déjà armé. Puis il a attendu patiemment leur retour avant de sauter sur le père de famille et de le poignarder dans le dos 4 fois. La victime est parvenue néanmoins à saisir une bombe lacrymogène et a aspergé son agresseur. Puis il s'est réfugié avec sa femme dans la salle de bain. Cela n'a pas arrêté l'auteur des coups de couteau qui a tenté de les rejoindre. Pour finalement les menacer de mort avant de déguerpir. Des menaces qu'"il mettra à exécution s'ils préviennent la Police" dit-il.