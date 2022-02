Un homme recherché pour un viol dans les Yvelines il y a deux ans a été interpellé en Seine-Maritime

L'homme était en cavale depuis deux ans et recherché dans une affaire de viol en réunions, commis en février 2020 lors d'un cambriolage dans les Yvelines. L'enquête avait permis de l'identifier, ainsi qu'un complice. Le complice, âgé de 25 ans, a été condamné à huit ans de prison par la cour d'assises des Yvelines, mais lui avait "complètement disparu de la circulation, sans laisser aucune trace derrière lui", a expliqué à l'AFP le commissaire Guillaume Lacassin, le patron de la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF). Ce service spécialisé, créé en 2006 et rattaché à l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (OCLCO), est saisi en janvier pour le retrouver. La cour d'assises des Yvelines l'avait donc condamné en son absence à 12 ans de réclusion criminelle.

Des investigations techniques, notamment des surveillances téléphoniques et physiques vont permettre aux enquêteurs de la BNRF de localiser cet homme de 33 ans, dans le village de La Gaillarde, où vivent à peine 400 habitants à quelques kilomètres de Dieppe en Seine-Maritime. "Il avait refait sa vie avec une nouvelle compagne, sous un autre nom en usurpant l'identité d'un membre de sa famille", explique le commissaire à l'Agence France Presse. Il s'était installé dans un pavillon avec un poulailler, et c'est à l'occasion d'un rendez-vous qu'il avait pris pour acheter une poule que l'homme a été interpellé. Il a été présenté au parquet de Versailles et écroué. Il dispose maintenant d'un délai d'un mois pour faire appel de sa condamnation.