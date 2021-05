Un homme reconnait être l'auteur de l'accident mortel de La Villedieu en Charente-Maritime

Un homme a reconnu être l'auteur de l'accident dans lequel un septuagénaire a trouvé la mort, le 12 mai à La Villedieu, près de Saint Jean d'Angély en Charente-Maritime. Il a été placé en garde à vue avec sa compagne, et il est présenté seul, ce vendredi à un juge d'instruction. C'est l'appel à témoin lancé par les gendarme qui a permis d'identifier le couple après la découverte de la victime, à 3h du matin abandonnée sur le bord de la route, la départementale 950 menant à Melle dans les Deux-Sêvres.

Préciser le rôle de chacun

L'enquête menée par la brigade de recherche de Saint Jean d'Angély a permis d'établir les faits selon Mathieu Auriol, le vice procureur du parquet à Saintes : l'accident et le septuagénaire percuté par une voiture, puis le délit de fuite que l'homme mis en cause ne conteste pas. En revanche, le rôle de sa compagne reste flou pour l'instant. Des investigations menés par le juge d'instruction vont se poursuivre dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour homicide involontaire aggravé par deux circonstances particulières (conduite sans permis et délit de fuite) et pour destruction par incendie. Une voiture brûlée a été découverte en effet à proximité de la victime. Elles ont pour but de préciser le rôle de chacun, des examens techniques vont aussi avoir lieu.