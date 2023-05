Un homme repère une fuite de gaz et évite un drame à Bagnols-sur-Cèze

Un drame a été évité de justesse dans la nuit de lundi à mardi, à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Une fuite de gaz a touché un immeuble de 300 habitants, rue Feltre. Personne ne sent rien, sauf un homme qui donne aussitôt l'alerte. Les habitants sont évacués, et le pire évité. Michèle Fond - Thurial , deuxième adjointe au maire, déléguée à la Santé, à la Solidarité et au Dialogue social, raconte ainsi au micro France Bleu Gard Lozère : "ça aurait pu être grave ; la vigilance de ce monsieur et son réflexe ont été épatants. On va le remercier. On a déjà une petit idée !"

En attendant, le gaz a été coupé dans le secteur. 600 foyers sont concernés.