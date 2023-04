Un homme retranché chez lui pour la deuxième fois en Dordogne, la maire de la commune va écrire au préfet

"Je suis furax", raconte la maire de Saint-Agne, Nelly Jobelot. Ce mardi soir, elle a fait évacuer une vingtaine de personnes de leur maison, car un homme s'est retranché chez lui. Ce n'est pas la première, mais la deuxième fois que cela arrive en quelques jours.

Les gendarmes interviennent deux fois en trois jours

Le dimanche 23 avril dernier, ce même homme, un Girondin de 48 ans qui possède une maison secondaire dans la commune, a tiré des coups de feu en l'air. Les habitants ont été confinés chez eux, le temps de l'intervention des gendarmes de la compagnie de Bergerac et d'un négociateur. Après une négociation de trois heures environ, l'homme a fini par se rendre. Son arme a été confisquée.

Les gendarmes sont revenus ce mardi en fin d'après-midi vers 17h30 avec un négociateur parce que l'homme menaçait semble-t-il de faire exploser une bouteille de gaz. Les habitants des maisons aux alentours ont été évacués vers la salle des fêtes. Au terme de la négociation avec les gendarmes de la compagnie de Bergerac, le Girondin a finalement accepté d'être emmené aux urgences par les pompiers.

Une lettre au préfet

Si l'élue est en colère, ce n'est pas contre cet habitant "désespéré à cause d'une situation familiale" mais à cause du manque de médecins. La maire de Saint-Agne n'a pas trouvé de médecin qui puisse se déplacer dimanche dernier ou ce mardi soir pour pouvoir examiner cet homme et signer l'hospitalisation d'office demandée par l'élue : "j'ai peur que ça recommence et je pense aussi aux habitants qui sont stressés par cette situation".

Nelly Jobelot compte écrire dès ce mercredi matin au préfet de la Dordogne pour expliquer l'impuissance des élus face à ce genre de situation.