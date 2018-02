Marseille, France

Les policiers du Raid interviennent ce mardi matin dans le 15e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) pour maîtriser un homme retranché dans un immeuble après avoir ouvert le feu "en pleine rue" selon des témoins.

Pas de connotation terroriste selon un source policière

Tout le secteur entre le boulevard Oddo et la Madrague ville est bouclé. Il n'y a pas de blessé et selon une source policière, "ce fait ne présente pas de connotations terroristes. On s'orienterait plutôt vers la piste du différend familial".