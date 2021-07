Un homme retranché dans un appartement interpellé par les policiers dans le centre-ville de Nîmes

Un très important dispositif de police a été déployé ce samedi après-midi dans le centre-ville de Nîmes, non loin de la Maison Carrée. Un homme s'était retranché dans un appartement et menaçait de tirer sur les forces de l'ordre. Il a finalement été interpellé.

Une partie du centre-ville de Nîmes a été entièrement bouclée ce samedi après-midi par un très important dispositif policier, dont des éléments du RAID. Un homme âgé d'une trentaine d'années s'était retranché dans un appartement du boulevard Alphonse-Daudet, non loin de la Maison Carrée. "L'individu menaçait de tirer sur les forces de l'ordre et il présentait un réel danger. Il avait déjà été condamné pour des faits de nature criminelle et pour détention d'armes. Son passé laissait également planer des inquiétudes sur son équilibre psychique voire psychiatrique, d'où l'importance du dispositif mis en place" a indiqué à France Bleu Gard Lozère Eric Maurel le procureur de la République de Nîmes présent sur les lieux. Finalement l'homme a été interpellé peu avant 16h30.