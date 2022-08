Un homme retrouvé décapité à Saint-Priest près de Lyon, son fils interpellé

Macabre découverte, dans la nuit de samedi à dimanche, à Saint-Priest au Sud-Est de l'agglomération lyonnaise. La police municipale tombe sur le corps d'un homme de 60 ans, décapité, sur un parking de la commune. Le fils de la victime, âgé de 25 ans, a été interpellé.

Les fonctionnaires de la communes avisent leurs collègues de la police nationale "qu'un homme déambule avec une tête dans la main et un couteau dans l'autre", indique une source proche du dossier à l'AFP. La Brigade Anti Criminalité (BAC) est appelée en renfort et parvient à l'interpeller, malgré des tentatives de défense au couteau. Il n'y a pas eu de blessé côté policiers.

Il s'agit d'un Marocain de 25 ans, le fils de la victime, connu pour "des faits de droit commun et des différents familiaux sur fond d'alcool et de stupéfiant" mais il n'est pas connu "pour des faits de radicalité", indique encore cette même source. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale du Rhône et "devra déterminer les circonstances de ce drame, le mobile et la personnalité de l'auteur présumé", précise le parquet de Lyon ce dimanche.