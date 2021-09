Un homme retrouvé en sang dans la rue à Laval : ses agresseurs condamnés à deux ans de prison ferme

Une patrouille de police avait porté secours à un homme dans la nuit de dimanche à lundi à Laval. Il avait été retrouvé ensanglanté, errant dans le centre-ville. Plus tôt dans la soirée, il avait été roué de coups dans un appartement. Les motifs de la bagarre sont futiles : de gros lourdauds ivres qui ont voulu jouer à celui qui est le plus fort, à celui qui tape le plus violemment. Le ton est monté rapidement. La victime a subi un déchaînement de coups de poing et de pied.

Les policiers ont réussi à interpeller rapidement les deux agresseurs. Placés en garde à vue et jugés en comparution immédiate mercredi, ils ont été condamnés à deux ans de prison ferme.