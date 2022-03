Un homme retrouvé mort a côté de sa maison en feu à La Chapelle-de-la-Tour

L'alerte a été donnée vers 3h50 ce mercredi matin à La Chapelle-de-la-Tour, près de La Tour-du-Pin, d'une maison en feu à l'angle des route de Morestel et du Salérieu. A leur arrivée sur place les soldats du feu ont découvert une toiture complètement embrasée et, près de la maison, le corps sans vie d'un homme. Selon les premiers éléments il s'agit du propriétaire de cette maison, âgé de 46 ans et policier de profession. Il exerçait à la PAF, Police de l'air et des frontières, de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. L'homme qui vivait seul aurait mis le feu à son habitation avant de se donner la mort.

La maison où s'est déroulé le drame à La Chapelle-de-la-Tour - Mairie de La Chapelle-de-la-Tour