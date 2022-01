Un homme retrouvé mort aux abords de la rivière Allier, à Mur-sur-Allier

Le corps d'un homme de 82 ans a été retrouvé au bord de la rivière Allier, sur la commune de Mur-sur-Allier, près de Clermont-Ferrand ce samedi 29 janvier. Les secours sont intervenus après avoir repéré le corps lors d'un survol de l'hélicoptère Dragon 63. Ils n'ont pu que constater le décès de la victime.

Un témoin donne l'alerte

C'est un témoin qui a donné l'alerte un peu plus tôt. Ce dernier aurait vu la victime se pencher et tomber d'une passerelle sur le pont entre Dalet et Mezel, au niveau du lac de Cournon. Ce sont les plongeurs qui sont intervenus pour récupérer le corps.

Suicide ou accident ?

Une enquête est désormais en cours pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide, indique le Parquet de Clermont-Ferrand. La famille sera consultée pour savoir si l'octogénaire avait des tendances suicidaires. Les investigations sont confiées à la gendarmerie de Pont-du-Château.