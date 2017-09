Un homme retrouvé mort chez lui à St-Étienne-du-Rouvray, la piste criminelle étudiée

Un homme d'une quarantaine d'années à été retrouvé mort chez lui samedi à Saint-Étienne-du-Rouvray, au sud de Rouen. La piste criminelle est à l'étude.

Le corps de cet homme de 45 ou 46 ans a été retrouvé sans vie à son domicile samedi. Le parquet qualifie les circonstances de "très suspectes". Toutes les pistes sont envisagées. Une enquête de voisinage est actuellement cours. L'autopsie doit être réalisée dans la semaine et permettra de déterminer quelles sont les causes du décès. Pour le moment, on en sait peu sur l'identité de cet homme. Sa famille était à proximité mais lui vivait seul. La police judiciaire de Rouen est saisie de l'enquête.