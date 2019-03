Un homme retrouvé mort dans la remorque d'un camion au port de Calais

Calais, France

C'est vers 7h30, ce vendredi 8 mars 2019, qu'un chauffeur routier roumain alerte la sécurité du port de Calais, alors qu'il vient de découvrir un homme dans la remorque de son camion. La victime est coincée entre des palettes. Elle est en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, qui ne parviennent pas à la ranimer.

La thèse d'une mort accidentelle est privilégiée, selon le parquet de Boulogne-sur-Mer. On ne connaît pas encore l'identité de la victime. Il est probable que ce soit un migrant qui tentait de passer en Angleterre. Une autopsie doit être pratiquée à l'institut médico-légal de Lille pour connaître son identité et la cause de son décès. Le chauffeur routier est entendu par la police de Calais.

Selon la préfecture du Pas-de-Calais, s'il s'avérait que la victime était bien un migrant, ce serait le premier décès dans une tentative de rejoindre la Grande-Bretagne en 2019. En 2018, quatre migrants sont morts, quatre aussi en 2017. Quatorze en 2016 et dix-huit en 2015.