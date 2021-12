Un homme retrouvé mort dans une voiture en flammes près de Chasse-sur-Rhône, un appel à témoins lancé

La CRS Autoroutière cherche à en savoir plus sur l'incendie d'une voiture, ce dimanche 26 décembre dans la nuit, vers 4h30 du matin, sur l'autoroute A47, à hauteur de Chasse-sur-Rhône. A l'intérieur de ce véhicule, ils ont retrouvé le corps sans vie d'un homme, que les secours n'ont pas pu réanimer. A-t-il fait un malaise, et si oui, est-ce à cause du feu ? Était-il seul à bord ou quelqu'un d'autre s'est-il extirpé du véhicule avant l'action des flammes ? Et d'où sont parties ces flammes, justement : sont-elles volontaires, ou le résultat d'un accident ? Certains témoins ont pu constater l'embrasement du véhicule, mais n'ont pas su dire pourquoi.

La CRS Autoroutière lance donc un appel à témoins pour faire toute la lumière sur ce drame. Si vous avez des informations, contactez le le poste de commandement de la CRS autoroutière au 04.72.47.20.60. Dans le même temps, une enquête a été confiée au parquet de Vienne.