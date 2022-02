Un homme retrouvé mort dans un appartement de l'agglo paloise, une information judiciaire ouverte pour meurtre

Le parquet de Pau nous confirme avoir ouvert une information judiciaire pour meurtre, ce vendredi 18 février, après qu'un homme a été retrouvé mort dans un appartement de l'agglomération paloise ce mercredi. D'après le quotidien La République des Pyrénées, il s'agirait d'un quinquagénaire, découvert après une forte détonation dans un bain de sang, touché à la tête par balle.

Deux suspects placés en détention provisoire

Deux autres hommes étaient à ses côtés, alcoolisés, et auraient expliqué aux enquêteurs que la victime se serait suicidée. Aucun élément ne le prouve à ce stade de l'enquête et on ignore s'il s'agit d'un suicide, d'un meurtre ou d'un homicide involontaire.

Le parquet de Pau ne souhaite pas apporter de précisions sur ce dossier tant l'affaire n'est pas claire. Selon le quotidien Sud Ouest, l'homme aurait été touché à la tête par une arme de chasse de gros calibre. Les deux hommes qui se trouvaient sur place ont été placés en détention provisoire.