Parti baguer des bécasses, un homme retrouvé mort électrocuté dans un champ en Bigorre

Le corps d'un homme a été découvert ce jeudi matin dans un champ à Trébons. Les pompiers et les gendarmes sont intervenus rapidement et ont constaté qu'il s'agissait d'un agent de l'office français de la biodiversité, décédé après avoir reçu une décharge électrique mortelle.

C'est un exploitant agricole qui passait dans ce secteur, près de Bagnères-de-Bigorre, à Trébons qui a donné l'alerte. Ce jeudi matin vers 8h45, un corps a été retrouvé dans un champ à 10 mètres d'une voiture, dont le coffre était ouvert. C'était près du chemin des Jambous. Les gendarmes expliquent que la victime est un homme âgé de 64 ans, vivant à Arrayou-Lahitte, un agent de l'OFB (office français de la biodiversité). Les médecins se sont rendus sur place, la gendarmerie a effectué des prélèvements. D'après les premières constatations, il s'agit d'un accident dû à une ligne électrique.

En mission pour baguer des bécasses

On sait que l'agent de OFB était parti la veille vers 21h pour répertorier les passages des bécasses, il prévoyait donc de baguer les animaux. Il était donc équipé d'une grande canne métallique de plus de 8,50m, avec un filet au bout. Il semble qu'un contact entre la canne et la ligne à haute tension aurait produit un arc électrique. L'homme a reçu une décharge électrique mortelle, "il est mort sur le coup" selon les gendarmes.

La brigade de gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre est en charge de l'enquête pour établir les circonstances exactes du décès et pour déterminer les raisons de sa présence à cette heure tardive.