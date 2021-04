Un homme retrouvé mort sur la rocade Arc-en-Ciel à Toulouse, fauché par plusieurs voitures

Le corps d'un homme a été retrouvé vers 4h15 ce vendredi 9 avril sur la rocade Arc-en-Ciel de Toulouse. Selon les pompiers de Haute-Garonne, il a été fauché par plusieurs voitures. L'accident s'est produit sur la route dans le sens Toulouse-Saint-Martin-du-Touch. On ne connaît pas l'âge, ni l'identité de la victime. Les pompiers ne savent pas non plus, pour l'heure, si l'homme se déplaçait dans le secteur à pied, en voiture, ou à moto.