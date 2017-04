Un homme retrouvé mort sur le bas côté de la RN580 près de Bagnols-sur-Cèze. Un appel à témoins est lancé.

Les gendarmes lancent un appel à témoins après la découverte, en fin de matinée ce samedi, d'un homme d'une cinquantaine d'année, sans vie, sur le bas-côté de la RN580 à 3 kilomètres au sud de Bagnols-sur-Cèze. Une enquête est en cours.

Vers 11h30 ce matin, gendarmes et pompiers sont appelés et constatent la présence d'un corps à 3 mètres du bord de la RN580, dans les vignes.

Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, il aurait été fauché par un véhicule alors qu'il marchait dans le sens Bagnols-sur-Cèze Avignon. Son corps a été retrouvé sur la commune d'Orsan à 3 kilomètres au sud de Bagnols-sur-Cèze.

Une enquête est ouverte par la brigade de gendarmerie de Laudun et la brigade de recherche de Bagnols-sur-Cèze, qui lancent un appel à témoins. La cellule d'investigation criminelle de Nîmes et un médecin légiste de Nîmes participent également à l'enquête.

Appel à témoins

Toute personne ayant remarqué un événement particulier: accident, véhicule arrêté, piéton etc... -entre minuit et midi, ce samedi 22 avril entre le carrefour de Marcoule -où se trouve une station service Total Access, et l'entrée de Bagnols-sur-Cèze, est priée de prévenir les gendarmes.

Appeler: la brigade de gendarmerie de Laudun: 04.66.33.24.26

ou le centre opérationnel de gendarmerie du Gard: 04.66.38.67.20