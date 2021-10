Un homme retrouvé mort tué d'une balle dans la tête à Vauvert

Un homme de 35 ans a été retrouvé mort tué d'une balle dans la tête à Vauvert ce mardi. Le corps de la victime a été découvert par un proche aux alentours de 7 heures et demi.

Il était environ 7 heures et demi ce matin lorsqu'un proche de la victime a fait la découverte d'un homme de 35 ans qui aurait été abattu d'une balle dans la tête dans la commune de Vauvert. La victime été retrouvé hors de l'agglomération, en direction de Gallician, sur la route de Saint-Gilles, selon le maire de la commune gardoise, Jean Denat, joint par France Bleu Gard-Lozère.

Après avoir entendu un coup de feu, le père de la victime s'est approché du camion de son fils et c'est là qu'il l'a découvert, touché à la nuque par une balle. Les forces de l'ordre et le procureur de la République sont toujours sur place.

Une enquête est ouverte

L'homme était un père de famille de deux enfants en bas-âge. Il était chef d'entreprise et vendait des piquets de bois pour la société Vinci.

L'enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherche de Nîmes pour déterminer les causes du meurtre et interpeller, au plus vite, l'auteur des faits. L'autopsie est prévue ce mercredi.