Un homme retrouvé noyé dans la Moselle à Metz

Un homme âgé entre 25 et 35 ans a été retrouvé noyé ce vendredi après-midi au niveau du quai des régates à Metz. La victime n'a pas encore été identifiée. Une enquête est ouverte.

Le port de Metz et le plan d'eau sur la Moselle

Metz, France

On ne sait pas encore si le drame est lié ou non à la canicule. Un homme a été retrouvé noyé dans la Moselle à Metz ce vendredi après-midi. La victime a été découverte au plan d'eau vers 15h30, au niveau du quai des régates. Le noyé, qui avait entre 25 et 35 ans, n'a pas encore été identifié. Les pompiers ont été appelés pour sortir le corps de l'eau. Le Samu n'a pu que constater le décès. La police va ouvrir une enquête.

En début de semaine, un homme a été également été retrouvé noyé dans la Moselle à Thionville mardi. La victime âgée de 60 ans a fait une chute accidentelle dans la rivière alors qu'il se trouvait avec des amis, sur le pont entre la gare et la mairie. Les policiers ont réussi à secourir deux autres hommes qui étaient eux-aussi tombés à l'eau.

Pour éviter les risques de noyade, la Préfecture de la région Grand Est recommande la prudence et rappelle les consignes de sécurité en cas de baignade :