Un homme retrouvé par les gendarmes, sept mois après une série de cambriolages dans l'Yonne

L'enquête a duré près de sept mois. Cette semaine, les gendarmes d'Auxerre ont retrouvé l'auteur présumé de plusieurs cambriolages : une série de vols dans différents établissements scolaires du département. Il a reconnu les faits.

Il est soupçonné d'avoir cambriolé plusieurs établissements scolaires de l'Yonne. Cette semaine, un homme de 54 ans a été confondu par les gendarmes, après sept mois d'enquête.

La piste remonte dans l'est de la France

Les faits remontent au mois de juin dernier. Dans la même journée, le cambrioleur s'introduit dans plusieurs établissements à Champs-sur-Yonne, Vergigny et Venoy. Il dérobe des ordinateurs et des appareils photos, avant de disparaître dans la nature. Les gendarmes de l'Yonne mettent finalement sept mois à l'identifier et à le localiser : le suspect se trouvait dans une prison de l'est de la France. Le quinquagénaire y était incarcéré pour d'autres faits.

150 000 euros de matériel informatique

La semaine dernière, les enquêteurs icaunais prennent la route pour l'interroger et sur place, l'homme avoue les faits : en tout, 26 cambriolages dans sept départements. Il aurait ensuite revendu la marchandise pour une valeur totale de 150 000 euros.

Le suspect devra comparaitre devant le tribunal d'Auxerre dans les deux prochains mois.