Un homme retrouvé très grièvement blessé au Grand-Quevilly

Un homme a été retrouvé, très grièvement blessé par arme blanche, dans la nuit de dimanche à lundi, sur la voie publique au Grand-Quevilly.

L'homme, âgé de 43 ans et connu des services de police pour des délits mineurs, a été retrouvé vers 2h du matin. Il a été touché à l'abdomen et il se trouve entre le vie et la mort.

Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances de l'agression.