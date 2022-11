Un homme roué de coups pour un collier à Valence

Il était aux alentours de 6h45 ce dimanche avenue de la Marne lorsqu'un Valentinois de 35 ans a été frappé à de nombreuses reprises notamment au visage. Il était au sol lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux. La victime a dû être transportée à l'hôpital par les pompiers. Non loin du blessé, se trouvent trois jeunes. L'un parvient à prendre la fuite, les deux autres sont interpellés. Le premier dit être algérien et âgé de 16 ans, le second est de nationalité tunisienne et âgé de 22 ans. Tous les deux ont des traces de sang sur eux et la fouille par les policiers permet de retrouver la chaine en argent arrachée au passant. L'un des agresseurs l'avait caché dans son caleçon.

Agressé en rentrant à pied de soirée

La victime a pu être entendue. L'homme explique qu'il rentrait chez lui après une soirée chez des amis lorsqu'il a été abordé par ses agresseurs. Ils ont tenté de le faire monter de force dans leur voiture avant de le rouer de coups. Les médecins de l'hôpital ont prescrit 21 jours d'interruption temporaire de travail au Valentinois. Le plus jeune des agresseurs a menti sur son âge. Il a passé une radio des poignets à l'hôpital et son âge osseux est plus proche des 21-22 ans que des 16 ans. Les deux jeunes doivent être présentés au parquet de Valence mardi pour violences volontaires et vol en réunion. Leur garde à vue est prolongée ce lundi soir.