Un homme roule en sens interdit, la police le prend en chasse entre Avignon et Châteaurenard

Mercredi 18 août, dans le quartier de la Rocade à Avignon, un homme en sens interdit a été pris en chasse par la police jusqu'à Châteaurenard. Sur son passage, peu avant midi, l'homme de 48 ans arrache les rétroviseurs des véhicules qui arrivent en face de lui. Il double les voitures par la droite et ne tient pas compte les panneaux de signalisation.

La police d'Avignon arrive à le bloquer, c'est alors que le conducteur tente une manœuvre dangereuse pour s'enfuir et percute la voiture des forces de l'ordre. Le Châteaurenardais roulait sans permis et sans assurance. Il a été arrêté et déféré devant les juges.