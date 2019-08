Un homme s'est suicidé ce lundi à un passage à niveau de Denguin

Le passage à niveau et la 2 CV de la victime

Denguin, France

L'homme de 85 ans n'a pas survécu à ses graves blessures. Il s'est jeté sous un train vers 16 heures ce lundi à Denguin à un passage à niveau. Il a été percuté par un TER. Le vieil homme a garé sa voiture, une deux chevaux devant l'ancienne maison du garde-barrière de ce passage à niveau de la route de la gare à Denguin. C'est le passage à niveau voisin de celui où deux trains se sont percutés il y a un peu plus de 5 ans, en juillet 2014. Il a expliqué aux riverains qu'il en avait marre, qu'il voulait mettre fin à ces jours. Il s'est ensuite placé sur les voies. Un premier train a signalé sa présence. Le train arrivant dans l'autre sens a réduit sa vitesse à 30 kilomètre heures, mais n'a pas pu éviter la collision. Les jambes du vieil homme étaient coincées sous les roues. Les riverains ont prévenu les secours et soutenu le blessé jusqu'à l'arrivée des secours. Les pompiers l'ont endormi avant de faire reculer le train et d'évacuer la victime par hélicoptère vers l’hôpital de Pau. Il est décédé quelques heures après.