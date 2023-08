Un homme s'immole par le feu dans un cimetière à Toulouse

On ne sait pas encore à cette heure si il va survivre. Mais cet homme a choisi le pire des moyens pour mettre fin à ses jours ce vendredi. Vers 11h, les pompiers ont été appelés pour éteindre le feu qu'il venait d'allumer sur lui-même, dans le plus grand cimetière de Toulouse, à Terre-Cabade, dans l'est de la ville quartier Jolimont.

Deux témoins en état de choc ont aussi été pris en charge par les secours. Cinq pompiers et le Samu tentaient de maintenir en vie le malheureux avant son transfert au service des grands brûlés de Rangueil.