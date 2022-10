Un homme s'introduit par la fenêtre et viole une femme à Toulouse : l'affaire jugée aux assises ce lundi

Deux ans après les faits, l'auteur présumé, 22 ans est jugé ce lundi et mardi devant la Cour d'assises de Haute-Garonne, pour plusieurs viols. Dans le quartier Papus à Toulouse, un homme escalade une façade et s'introduit par une fenêtre entrouverte. La victime, 53 ans, subie deux viols, mais malgré la terreur, essaie de calmer son agresseur, de le raisonner.

Elle lui propose un café, une cigarette, un "mécanisme de défense", pour son avocate, Me Aurélia Sagansan. À cet instant, elle a peur pour sa vie. L'homme la viole une troisième fois et fini par partir. Il est retrouvé par les forces de l'ordre grâce à l'identification ADN et à un mandat européen qui pèse sur lui. Il est interpellé en Allemagne, nie d'abord les faits, avant de les reconnaître.

Le procès, une épreuve pour la victime

Maître Aurélia Sagansan, prépare depuis deux ans avec sa cliente, ce procès. Deux jours qui seront forcément une épreuve pour elle. "Elle est très angoissée, dit-t-elle_, ça impose d'une part de revivre les faits, de les réexpliquer pour la énième fois et de se retrouver en présence de son agresseur. Sa douleur et son traumatisme ne s'arrêtent pas au soir des faits. Sa vie est impactée de manière définitive_."

L'auteur présumé, jugé ce lundi et mardi devant la Cour d'assises de Haute-Garonne, risque 15 ans de prison.